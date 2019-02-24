Opel вернется в Россию, но только с коммерческими авто и кроссоверами

Opel если и вернется на российский рынок в 2019 году, то будет предлагать только коммерческие модели и кроссоверы.

По данным «Авторевю», владельцы немецкой компании PSA Peugeot-Citroen намерены в текущем году вернуть марку Opel в Россию, но она будет продавать только те машины, которые созданы на платформе французского концерна.

Таких машин пока немного и это коммерческие автомобили Zafira Life и Vivaro, а также кроссоверы Crossland X и Grandland X. Модели Astra, Corsa, Mokka, Zafira и Insignia созданные при GM в России не будут доступны.

Напомним, в 2017 году концерн PSA Peugeot-Citroen выкупил у GM марку Opel. При том в 2015 году General Motors закрыла свой завод и сократила модельный ряд, при этом Opel полностью покинул рынок России.

Что касается новых моделей немецкой марки, то их скорее всего будут собирать в РФ на совместном предприятии PSMA в Калужской области.

Стоит отметить, что продажи марок Peugeot и Citroen в прошлом году оказались крайне низкими и они просели до уровня 2002 года.

За год автопроизводители в России реализовали менее пяти тысяч авто. Возвращение Opel позволит увеличить продажи концерна PSA Peugeot-Citroen.