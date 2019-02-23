BMW может отказаться от больших двигателей для флагманского 7-Series

Многие автопроизводители, занимающиеся массовым выпуском автомобилей, постепенно отказываются от моторов V8 и V12. В этом списке скоро окажется и BMW.

По данным издания BMW Blog, в новом большом флагманском седане 7-Series не будет больших моторов, а от V8 и V12 откажутся в пользу гибридных силовых установок, основанных на шестицилиндровых рядных ДВС.

По данным зарубежного издания, в новом поколении BMW 7-Series будут устанавливать «подключаемый гибрид» (PHEV) и «мягкий гибрид» (MHEV).

В целом гибридные установки будут выдавать 580 л.с. и 800 Нм крутящего момента. При этом они будут экономичнее, чем текущие V8 и V12, у которых отдача составляет 530 л.с. (750 Нм) и 609 л.с. (850 Нм) соответственно.