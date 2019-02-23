В дилерских центрах марки Geely появилась самая мощная версия Atlas с новым 1,8-литровым мотором мощностью 184 л.с.
Стали известны цены на самый мощный Geely Atlas в России
23.02.2019 17:41
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О том что на российском рынке появится турбоверсия кроссовера Atlas сообщалось еще в прошлом году, но точной даты ее появления не озвучивали.
Стоит отметить, что сам производитель официально не объявлял о начале продаж Geely Atlas с новым мотором, при этом машины доступны у некоторых дилеров.
Их предлагают по цене от 1 442 000 рублей за переднеприводную версию. Топовая версия с полным приводом обойдется в 1 628 000 рублей.
Geely Atlas еще доступен с атмосферными моторами объёмом 2,0 и 2,4 литра. Их мощность составляет 139 и 149 л.с. соответственно. Базовая версия Atlas в дилерских центрах предлагается от 1 049 990 рублей.
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