Российские аналитики опубликовали отчетные данные по продажам новых пикапов за январь, на основании которых и были названы самые продаваемые из них.

Согласно данным «Автостат Инфо», в прошлом месяце россияне приобрели 966 новых пикапов, что превышает прошлогодний результат на 3,4%.

UAZ Pickup остается лидером на российском рынке пикапов в январе, когда объёмы продаж модели составили 370 штук, что на 7,7% меньше.

Toyota Hilux стал вторым с показателем 181 проданный экземпляр, что на 18,5% хуже. В тройке лидеров располагается Mitsubishi L200.

Его объёмы продаж составили 175 единиц. В первой пятерке оказался «ВИС-2349» (97 ед., +11,5%) и Volkswagen Amarok (4 4 ед., -4,3%).