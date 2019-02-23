Китайская компания подогревает интерес к своему новому электрокару, который пока известен под кодовым названием GE11.

Geely опубликовала официальные фото электрокара Geely GE11 на официальной странице в Facebook.

Новый электрический автомобиль это будет глобальная модель, которую компания намерена вывести на рынок Европы и США.

Новинка позиционируется, как доступная альтернатива Tesla Model 3. Известные подробности об автомобиле сообщались ранее.

Остается добавить, что на китайском рынке Geely GE11 появится в следующем месяце.