Названы самые популярные автомобили на мировом рынке за 2018 год

Агентство JATO Dynamics обнародовало статистику по продажам новых автомобилей в мире за прошлый гол, на основании которой и были названы самые продаваемые автомобили в мире в 2018 году.

Как говорится в отчете, за год мировые продажи авто составили 86,01 млн легковых авто, а это на 0,5 процента хуже. Лидирует по продажам в мире пикап Ford F-Series, хотя объёмы сократились до 1,08 млн ед.

На втором месте располагается Toyota Corolla с результатом 943 тыс. Автомобиль Honda Civic разошелся тиражом в количестве 813 тыс. штук, что на 2% меньше.

Он сместил с турьего места Volkswagen Golf, который теперь располагается на 7-й строчке с отрицательной динамикой в 11% до 732 тыс. ед.

Четвертое и пятое место оказалось за Toyota RAV4 и Nissan X-Trail. Эти кроссоверы были проданы в количестве 808 и 771 тыс. штук.

Во второй пятерке самых продаваемых на мировом рынке оказались следующие модели: