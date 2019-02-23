Volkswagen представила новый минивэн Multivan T6.1

Volkswagen рассекретила рестайлинговую версию минивэна Multivan. Эта версия получила большое количество изменений в сравнении с моделью 2016 года.

Был расширен список оборудования и появилась полностью электрическая модификация. В обновлённом Volkswagen Multivan изменили радиаторную решетку и головную оптику.



Теперь для минивэна предлагается светодиодная подсветка салона, мультимедийная система MIB3 с экраном 8 или 9-дюймов.

Причем новый комплекс теперь поддерживает Apple CarPlay и голосовое управление. Изменение затронуло и панель приборов, которая теперь полностью цифровая с 10-дюймовым экраном.

Помимо этого автопроизводитель заменил гидроусилитель руля на электрический усилитель, а за счет этого теперь машина оснащена активными системами удержания в полосе движения.



Моторы в Multivan исключительно дизельные объемом два литра. Их мощность в зависимости от версии составляет от 90 до 199 лошадиных сил.

Причем для самых дорогих версий минивэна предлагается роботизированная коробка передач и система полного привода 4Motion.



Volkswagen Multivan еще получил полностью электрическую версию, которую разрабатывали совместно с компанией ABT.

В ней установили 112-сильным мотор и батарею емкостью 77,6 кВт•ч. Это позволяет машине проехать до 400 км по стандарту NEDC.