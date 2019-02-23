Система обнаружения пешеходов BMW X1 провалила тесты

Лучше всех с тестом справилась система, установленная в автомобилях Honda CR-V, Subaru Forester, Toyota RAV4 и Volvo XC40. В этих моделях за работу системы в институте поставили наивысший балл.

Немного хуже результат оказались у кроссоверов Chevrolet Equinox, Hyundai Kona, Kia Sportage, Mazda CX-5 и Nissan Rogue, а в Mitsubishi Outlander система обнаружения пешеходов только предприняла попытку сработать, при этом в BMW X1 она полностью провалила тест.

Как говорят американские специалисты, в этом кроссовере система даже не предприняла попытку снизить скорость и сбила манекен с неизменной скоростью.