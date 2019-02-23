Тестирование системы обнаружения пешеходов проверяли в 11 компактных кроссоверах.
Система обнаружения пешеходов BMW X1 провалила тесты
23.02.2019 16:18
49 0
Лучше всех с тестом справилась система, установленная в автомобилях Honda CR-V, Subaru Forester, Toyota RAV4 и Volvo XC40. В этих моделях за работу системы в институте поставили наивысший балл.
Немного хуже результат оказались у кроссоверов Chevrolet Equinox, Hyundai Kona, Kia Sportage, Mazda CX-5 и Nissan Rogue, а в Mitsubishi Outlander система обнаружения пешеходов только предприняла попытку сработать, при этом в BMW X1 она полностью провалила тест.
Как говорят американские специалисты, в этом кроссовере система даже не предприняла попытку снизить скорость и сбила манекен с неизменной скоростью.
Комментарииcomments powered by HyperComments