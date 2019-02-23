Новый Peugeot 208 показали на официальных изображениях

При этом презентация небольшого хэтчбека будет проходить в Женеве. Однако еще до премьеры в распоряжении Carscoops оказались первые официальные изображения.

В основе Peugeot 208 располагается платформа CMP, а значит у автомобиля появится электрическая версия помимо стандартных ДВС.

Ожидается, что электрическая установка будет, как у кроссовера DS3 Crossback E-Tense. В последнем ее мощность составляет 135 л.с., а запас хода составляет 300 км.

Ранее стало известно, что Peugeot представит в Женеве новый концепт 508 Sport Engineered, а еще компания выпустит бюджетный пикап.