Honda представила в Индонезии обновленный компактвэн Mobilio

В обновленной версии в отличие от предшественника обновилась внешность, салон и список оборудования. Отличить Mobilio 2020 можно по иной оптике, решетке радиатора и бамперам.

В цветовую гамму добавили двуцветные варианты, а в салоне теперь есть новая передняя панель, иной блок управления кондиционеров, а также обновилась и приборная панель.

В списке оснащенности будет присутствовать информационно-развлекательная система с восьмидюймовым экраном, а также аудиосистема с шестью динамиками и ряд современных систем безопасности и помощи водителю.

Моторная гамма представлена 1,5 и 1,8-литровыми агрегатами, пару которым составляет пятискоростная механика или вариатор.

Система привода будет только на переднюю ось. Оценили обновленный компактвэн Mobilio в 194 млн рупий или около 900 тысяч рублей.