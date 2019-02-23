Кроссовер Nissan Juke нового поколения замечен на тестах

Дебют новой генерации популярного кроссовера ожидается летом этого года, а пока специалисты компании занимаются тестированием автомобиля.

Свежие шпионские фото оказались в распоряжении зарубежного издания Carscoops. Несмотря на то, что кроссовер облачен в камуфляж, можно заметить, что в целом основные пропорции у следующего Nissan Juke останутся.

Однако ранее представители компании говорили о том, что кроссовер будет не похожим в дизайне на предшественника.

В его основе расположится платформа CMF-B, за счет которой в линейке двигателей ожидается полуторалитровый дизельный мотор и бензиновый агрегат объемом один литр.

Помимо этого для кроссовера будет предлагаться и 190-сильный 1,6-литровый мотор, а возможно появится и гибридная силовая установка.