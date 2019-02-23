Кроссовер Haval F7 обошел в продажах Volkswagen Tiguan

Новый молодежный кроссовер Haval F7 скоро появится на российском рынке, а пока он предлагается только на китайском рынке, где показывает отличные результаты.

В прошлом месяце новинка смогла обойти по продажам кроссовер Volkswagen Tiguan, который также пользуется неплохим спросом.

Молодежный кроссовер разошелся тиражом за месяц в количестве 15 тысяч единиц, тогда как его немецкий конкурент показал результат около 14 тысяч проданных экземпляров.

Haval F7 теперь числится в первой десятке самых популярных в Китае. Стоит отметить, что этот автомобиль уже весной появится на рынке России, а его серийная сборка уже стартовала на производственной площадке в Тульской области.