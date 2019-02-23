Суперэкономичную версию получил китайский седан Kia Cerato 2019

Новое поколение автомобиля, известно как Kia Cerato / K3, в Китае получило новую версию, которая получили новую экономичную силовую установку.

Напомним, что седан для китайского рынка отличается в дизайне от автомобиля для других рынков.

Новая модификация Kia Cerato 2019 получила название Kia K3 PHEV и внешне от обычного седана не отличается.

Гибридная установка основана на 1,6-литровом ДВС, который работает с электродвигателем. Суммарная отдача установки составляет 160 лошадиных сил.

Только на одной электротяге новинка проедет 50 км. Заявленный расход топлива составляет 3,0 литра на сто километров пути. Цены на новинку, производство которой уже стартовало, пока не названы.