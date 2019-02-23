Назван Топ-10 самых продаваемых в России европейских автомобилей

Данные были опубликованы по результатам продаж новых автомобилей по итогам 2018 года.

Как сообщает агентство «Автостат», в России за отчетный период было реализовано 446,6 тыс. автомобилей европейских автопроизводителей.

Этот показатель оказался выше на 11 процентов. Доля таких машин на рынке составили 27 процентов. Возглавил ТОП-10 самых продаваемых европейских автомобилей в РФ модель Volkswagen Polo.

Ее объёмы реализовали составили 59,5 тыс. экземпляров, что на 22 процента больше. Кроссовер «Рено Дастер» стал вторым с показателем 41,4 тыс. штук, а это на 6% меньше.

Лифтбек Skoda Rapid расположился на третьей строчке этого рейтинга. Его результат – 35,1 тыс. проданных единиц, что на 19 процентов выше показателей 2017 года.

Volkswagen Tiguan (33,5 тыс. ед.; +21%) и Renault Sandero (31,6 тыс. ед.; +4%) оказались в первой пятерке.

В ТОП-10 также присутствуют: