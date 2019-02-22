Эвакуация и вывоз спецтехники
Дорожная эвакуация осуществляется не только применительно к личному автотранспорту, но и в отношении спецтехники. При планировании транспортировки спецтехники надо учитывать ее особенности.
Способы эвакуации спецтехники
Для перевозки спецтехники обычно используются грузовые эвакуаторы с усиленной платформой, высокопрочными фиксирующими приспособлениями, краном-манипулятором повышенной мощности. Транспортировка спецтехники представляет собой довольно сложное дело. По этой причине данную услугу оказывают далеко не все транспортные службы. Заказать эвакуатор для спецтехники в Казахстане можно на сайте https://avtoportal24.kz/evacuator-spec. Исходя из потребностей заказчика, такие услуги оказываются как по предварительной договоренности, так и в срочном порядке. Необходимо учитывать, что их стоимость выше по сравнению эвакуацией легковых автомобилей. Это обусловлено не только крупными размерами и большим весом специализированных машин. Почти на любой спецтехнике имеется множество хрупких элементов – гидромолотов, ковшей, стрел и других видов навесного оборудования, которые требуют крайне аккуратного обращения. Эвакуация спецтехники может быть осуществлена с использованием следующих способов:
- Транспортировка с частичной погрузкой. Этот способ подходит для машин с неисправностями возле рулевой системы. Таким образом может транспортироваться техника массой до тридцати тонн.
- Полная погрузка. Данный способ предназначен для машин весом не больше пятнадцати тонн.
- Буксировка. Этот способ рассчитан на тяжелогрузную спецтехнику, масса которой достигает сорока тонн.
Особенности эвакуации спецтехники
Существует целый ряд причин, по которым возникает необходимость в использовании эвакуатора для транспортировки специальных машин:
- Самостоятельное передвижение спецтехники по дорогам города запрещено в связи со значительным уменьшением пространства на дороге и возможностью нанесения существенного вреда дорожному покрытию.
- Спецтехника не рассчитана на езду по городским дорогам и имеет крайне невысокие скоростные показатели.
- В результате проезда спецтехники может быть причинен ущерб мостам небольшой высоты, рекламным растяжкам, светофорам с горизонтальным расположением.
Для решения подобных проблем следует всегда иметь под рукой контакты организации, оказывающей услуги по эвакуации спецтехники. Опытные водители, управляющие эвакуаторами, смогут быстро и безопасно доставить спецтехнику в нужное место.