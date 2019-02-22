Эвакуация и вывоз спецтехники

Дорожная эвакуация осуществляется не только применительно к личному автотранспорту, но и в отношении спецтехники. При планировании транспортировки спецтехники надо учитывать ее особенности.

Способы эвакуации спецтехники

Для перевозки спецтехники обычно используются грузовые эвакуаторы с усиленной платформой, высокопрочными фиксирующими приспособлениями, краном-манипулятором повышенной мощности. Транспортировка спецтехники представляет собой довольно сложное дело. По этой причине данную услугу оказывают далеко не все транспортные службы. Заказать эвакуатор для спецтехники в Казахстане можно на сайте https://avtoportal24.kz/evacuator-spec. Исходя из потребностей заказчика, такие услуги оказываются как по предварительной договоренности, так и в срочном порядке. Необходимо учитывать, что их стоимость выше по сравнению эвакуацией легковых автомобилей. Это обусловлено не только крупными размерами и большим весом специализированных машин. Почти на любой спецтехнике имеется множество хрупких элементов – гидромолотов, ковшей, стрел и других видов навесного оборудования, которые требуют крайне аккуратного обращения. Эвакуация спецтехники может быть осуществлена с использованием следующих способов:

Транспортировка с частичной погрузкой. Этот способ подходит для машин с неисправностями возле рулевой системы. Таким образом может транспортироваться техника массой до тридцати тонн.

Полная погрузка. Данный способ предназначен для машин весом не больше пятнадцати тонн.

Буксировка. Этот способ рассчитан на тяжелогрузную спецтехнику, масса которой достигает сорока тонн.

Особенности эвакуации спецтехники

Существует целый ряд причин, по которым возникает необходимость в использовании эвакуатора для транспортировки специальных машин:

Самостоятельное передвижение спецтехники по дорогам города запрещено в связи со значительным уменьшением пространства на дороге и возможностью нанесения существенного вреда дорожному покрытию.

Спецтехника не рассчитана на езду по городским дорогам и имеет крайне невысокие скоростные показатели.

В результате проезда спецтехники может быть причинен ущерб мостам небольшой высоты, рекламным растяжкам, светофорам с горизонтальным расположением.

Для решения подобных проблем следует всегда иметь под рукой контакты организации, оказывающей услуги по эвакуации спецтехники. Опытные водители, управляющие эвакуаторами, смогут быстро и безопасно доставить спецтехнику в нужное место.