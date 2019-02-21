УАЗ Hunter отнесли к категории грузовиков N1G

УАЗ оформил продление ОТТС на внедорожник Hunter, но теперь он проходит как грузовик категории N1G.

Автопроизводитель решил внести ряд изменений в новый ОТТС для своего внедорожника УАЗ 2924.

Его оформили как малотонажный полноприводной грузовик, а это позволит на машину не устанавливать подушки безопасности, при этом систему ЭРА-ГЛОНАСС и ABS УАЗ Hunter все-таки получит.

Новый ОТТС на отечественный внедорожник действует с 20 февраля 2019 года по февраль 2022 года.

Это указывает на то, что машина еще будет выпускаться, если конечно на нее останется спрос.

Сколько будет стоить «грузовик» Hunter с ЭРА-ГЛОНАСС и ABS пока неизвестно.