Обновленный седан FAW А50 с дизайном от VW вывели на тесты

Китайская компания начала разработку обновления для седана А50, который предлагается под брендом Junpai.

Между тем фотошпионам уже удалось сфотографировать тестовый прототип седана, который выйдет на рынок как модель 2020 года. Внешность обновленного седана почти не изменится.

Напомним, что его дизайн разрабатывался специалистами ателье Italdesign, которое принадлежит Volkswagen.

Как сообщают китайские СМИ, серьезные обновления должны произойти в салоне, где появится новая панель прибор, новая информационно-развлекательная система с увеличенным дисплеем и другое. Об изменениях в моторной гамме информации нет.