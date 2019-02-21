В 2020 году в Россию приедет обновленный кроссовер GAC GS4

Кроссовер ожидали в России раньше, но его выход отложили в связи с грядущим обновлением.

Теперь, как стало известно журналистам «Российской газеты», обновленный кроссовер GAC GS4 приедет в Россию только в 2020 году.

Отдельно стоит отметить, что в прошлом году на китайский рынок вышло новое поколение этого кроссовера, но уже ведется разработка обновления, правда какие произойдут изменения сейчас неизвестно.

Между тем, модельный ряд марки в скором времени пополнится еще тремя новинками. Компания проводит сертификацию автомобилей в России.

Речь идет о флагманском внедорожнике GS8, кроссовере GS5 и минивэне GM8.