RUF представит на автосалоне в Женеве два супер-Porsche

Представленный ранее прототип от RUF Automobile GmbH поступит в продажу под названием CTR Anniversary.

Представленный в 2017 году автомобиль очень сильно похож на Porsche 911, но на самом деле с этой машиной он ничего общего не имеет.

Спорткар создавался как говорится с нуля. В частности, он получил кузов монокок и подвеску pushrod. В движение серийная версия спорткара будет приводится за счет 3,6-литрового оппозитного мотора с сухим картером и двумя турбинами. Этот двигатель выдает 700 л.с. и 880 Нм крутящего момента.

Трансмиссия в CTR Anniversary будет механическая разработки RUF. Презентация спорткара, но уже в серийной дорожной версии состоится на Женевском автосалоне.

Помимо этого будет показан RUF GT. Эта машина создавалась уже на базе Porsche 911 (991) с 3,0-литровым мотором. Прототип получит новый аэродинамический обвес и большое количество технических улучшений.