В компании анонсировали презентацию кроссовера на Женевский автосалон, который начнет свою работу 5 марта.

Mitsubishi продемонстрировала силуэт своего нового кроссовера, получившего название Engelberg Tourer.

Новинка будет электрокаром, а назвали ее в честь горнолыжного курорта Энгельберг в Швейцарии. Пока никаких подробностей о модели не раскрывают.

Остается добавить, что в рамках автошоу также будет представлен и обновленный кроссовер ASX, а также состоится показ обновленного пикапа L200.