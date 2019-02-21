Названы ТОП-6 самых неудачных полноприводных внедорожников

Автомобильные эксперты drivenn.ru решили рассказать о внедорожниках, которые не являются таковыми.

Как пишут специалисты, внедорожники должны представлять из себя надежные автомобили, которые способны выдерживать серьезные нагрузки и без проблем преодолевать бездорожье.

Но зачастую, автопроизводители рекламируют свои автомобили как настоящие внедорожники, но на самом деле это не так.

В названном ТОП-6 самых неудачных полноприводных внедорожников в основном оказались автомобили, которые компании рекламируют как настоящие машины для бездорожья, но при этом они являются обычными городскими кроссоверами или просто семейным авто.

Так, например, в списке оказался Nissan X-Trail, названный экспертами самыми настоящим городским кроссовером, предназначенным для езды только по асфальту.

Subaru XV также оказался в этом рейтинге, так как показал себя не с лучшей стороны на бездорожье, да и к тому же у него оказался очень слабым кузова.

Ford Ecosport также назван отличным городским кроссовером, но не внедорожником, как позиционирует компания. Кроме этого, в списке оказались такие модели как Range Rover Velar, Hyundai Tucson и Opel Frontera.