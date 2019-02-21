Следующее поколение Lexus IS получит двигатель BMW

В новом поколении премиального седана Lexus IS будет устанавливаться мотор от BMW, такие данные приводит японский портал Best Car со ссылкой на собственные источники.

Речь ведется о 3,0-литровом рядном шестицилиндровом турбомоторе мощностью 340 л.с. Такой двигатель сейчас устанавливается на Toyota Supra и родстер BMW Z4.

В возрожденном купе Toyota Supra 340-сильный ДВС работает в паре с восьмиступенчатым «автоматом». Спорткар с таким агрегатом разгоняется до первой «сотни» за 4,3 сек.

Максимальная скорость составляет 250 км в час, причем она ограничена электроникой. Помимо баварского двигателя новый седан Lexus IS получит турбомоторы 2,0 и 2,4-литра. Ожидается появление гибридной модификации, созданной на базе 2,5-литрового ДВС.

Японский премиальный седан будет создан на глобальной платформе TNGA, а это позволит создать машину больше и значительно легче предшественника.