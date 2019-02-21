В новом поколении премиального седана Lexus IS будет устанавливаться мотор от BMW, такие данные приводит японский портал Best Car со ссылкой на собственные источники.
Следующее поколение Lexus IS получит двигатель BMW
21.02.2019 21:47
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Речь ведется о 3,0-литровом рядном шестицилиндровом турбомоторе мощностью 340 л.с. Такой двигатель сейчас устанавливается на Toyota Supra и родстер BMW Z4.
В возрожденном купе Toyota Supra 340-сильный ДВС работает в паре с восьмиступенчатым «автоматом». Спорткар с таким агрегатом разгоняется до первой «сотни» за 4,3 сек.
Максимальная скорость составляет 250 км в час, причем она ограничена электроникой. Помимо баварского двигателя новый седан Lexus IS получит турбомоторы 2,0 и 2,4-литра. Ожидается появление гибридной модификации, созданной на базе 2,5-литрового ДВС.
Японский премиальный седан будет создан на глобальной платформе TNGA, а это позволит создать машину больше и значительно легче предшественника.
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