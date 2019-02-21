Названы меньше всего теряющие в цене внедорожники

На автомобильном рынке есть машины, которые быстрее всего теряют в цене и их сложно продать, а есть модели, которые даже подержанные продаются по очень высокой стоимости.

«АВТОСТАТ» составил рейтинг кроссоверов, которые меньше всего теряют в цене. В рейтинге нет непопулярных моделей и в нем лидеры определены по категориям.

Так, среди кроссоверов и внедорожников в сегменте B меньше всего теряет в цене Lada 4х4. За три года она сохраняет свою стоимость на уровне 84,95%.

В этой же категории второе место досталось Renault Duster, который от первоначальной своей стоимости сохраняет 84,61%. Третье место у Chevrolet Niva с результатом 79,34%.

Среди автомобилей С сегмента меньше всего теряет в цене Mazda CX-5, который имеет показатель 92,06%.

Следом за ним в этом сегменте оказались Mitsubishi Outlander и Honda CR-V с показателями 86,98% и 84,89% соответственно.

Среди внедорожников D-сегмента выгоднее всего покупать Kia Sorento, Toyota Land Cruiser Prado и Hyundai Santa Fe. У этих моделей результаты оказались 83,33%, 81,22% и 79,63% соответственно.

В сегменте E лидеры Toyota Land Cruiser, Volkswagen Touareg и Mitsubishi Pajero.