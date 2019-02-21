Hyundai анонсировал гибридный кроссовер Hyundai Tucson N Line

Сегодня 21 февраля компания Hyundai официально опубликовала тизерное изображение, вместе с которым анонсировала презентацию новинки.

Hyundai анонсировал гибридный спортивный кроссовер Tucson N Line, который официально дебютирует в начале марта на автосалоне в Женеве.

Как видно из названия кроссовер войдет в линейку N Line, а ее компания обещала существенно расширить.

На тизере можно увидеть спортивный дизайн новинки, а также в ней будут использованы хромированные элементы.

Предполагается, что моторная гамма спортивного кроссовера будет представлена бензиновыми и дизельными агрегатами.