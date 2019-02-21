Сегодня 21 февраля компания Hyundai официально опубликовала тизерное изображение, вместе с которым анонсировала презентацию новинки.
Hyundai анонсировал гибридный кроссовер Hyundai Tucson N Line
21.02.2019 14:27
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Hyundai анонсировал гибридный спортивный кроссовер Tucson N Line, который официально дебютирует в начале марта на автосалоне в Женеве.
Как видно из названия кроссовер войдет в линейку N Line, а ее компания обещала существенно расширить.
На тизере можно увидеть спортивный дизайн новинки, а также в ней будут использованы хромированные элементы.
Предполагается, что моторная гамма спортивного кроссовера будет представлена бензиновыми и дизельными агрегатами.
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