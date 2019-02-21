В декабре прошлого года было анонсировано появление на российском рынке нового компактного кроссовера FAW Besturn X40.
Сборку кроссовера FAW Besturn X40 могут начать на «Автоторе»
21.02.2019 12:22
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Тогда сообщалось, что продажи новинки стартуют весной, но более точные сроки не известны. Теперь же появились данные о том, что сборку кроссовера FAW Besturn X40 могут наладить на «Автоторе».
Решения по этому вопросу еще не принято и об этом станет известно позднее. Уже известно, что в нашей стране кроссовер будет предлагаться с двигателем объёмом 1,6 литра и мощностью 108 л.с.
В качестве трансмиссий предложат шестискоростной автомат или пятискоростную механическую коробку передач.
Уже в начальной комплектации нового FAW Besturn X40 будут колесные диски размером 17 дюймов, датчики парковки, боковые подушки безопасности и мультимедийная система с восьмидюймовым экраном.
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