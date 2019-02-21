Сборку кроссовера FAW Besturn X40 могут начать на «Автоторе»

В декабре прошлого года было анонсировано появление на российском рынке нового компактного кроссовера FAW Besturn X40.

Тогда сообщалось, что продажи новинки стартуют весной, но более точные сроки не известны. Теперь же появились данные о том, что сборку кроссовера FAW Besturn X40 могут наладить на «Автоторе».

Решения по этому вопросу еще не принято и об этом станет известно позднее. Уже известно, что в нашей стране кроссовер будет предлагаться с двигателем объёмом 1,6 литра и мощностью 108 л.с.

В качестве трансмиссий предложат шестискоростной автомат или пятискоростную механическую коробку передач.

Уже в начальной комплектации нового FAW Besturn X40 будут колесные диски размером 17 дюймов, датчики парковки, боковые подушки безопасности и мультимедийная система с восьмидюймовым экраном.