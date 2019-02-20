«GM-АвтоВАЗ» начал продажи обновленного внедорожника Chevrolet NIVA

На официальном сайте GM-АвтоВАЗ появились цены на обновлённый внедорожник Chevrolet NIVA.

Теперь машина предлагается по цене от 680 000 рублей, причем на модель действует специальное предложение, которое клиенту предоставляет скидку в 65 тыс. рублей, поэтому Chevrolet NIVA можно купить за 617 000 рублей минимум.

Стоит отметить, что внедорожник 2018 модельного года сейчас в дилерских центрах стоит от 615 00 рублей.

В обновленной версии добавили систему ABS, которая появилась в комплектациях LC, LE и GLC.

Также появилась подушка безопасности водителя и система «ЭРА-ГЛОНАСС». Максимальная комплектация стоит 734 000 рублей.