За прошлый год россияне на вторичном рынке реализовали 224 000 кроссовера из премиум-сегмента, что на 13% выше результатов 2017 года, сообщают аналитики «Автостат».
Lexus RX стал лидером на рынке премиальных кроссоверов с пробегом
20.02.2019 21:51
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Lexus RX в 2018 году стал лидером на рынке премиальных кроссоверов с пробегом, а его результат составил 20 тысяч проданных экземпляров.
То есть в премиум-сегменте каждый третий проданный автомобиль с пробегом это Lexus RX.
Вторым самым продаваемым на вторичном рынке оказался BMW X3, который был перепродан в количестве 9 тыс. единиц. Третий результат показал кроссовер Audi Q5 – 7,6 тыс. штук.
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