Lexus RX стал лидером на рынке премиальных кроссоверов с пробегом

За прошлый год россияне на вторичном рынке реализовали 224 000 кроссовера из премиум-сегмента, что на 13% выше результатов 2017 года, сообщают аналитики «Автостат».

Lexus RX в 2018 году стал лидером на рынке премиальных кроссоверов с пробегом, а его результат составил 20 тысяч проданных экземпляров.

То есть в премиум-сегменте каждый третий проданный автомобиль с пробегом это Lexus RX.

Вторым самым продаваемым на вторичном рынке оказался BMW X3, который был перепродан в количестве 9 тыс. единиц. Третий результат показал кроссовер Audi Q5 – 7,6 тыс. штук.