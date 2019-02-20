Toyota решила вернуть на домашний рынок новое поколение RAV4. Эта модель там уже достаточно давно не продается, несмотря на то, что ее собирают в Японии на экспорт.
Кроссовер Toyota RAV4 возвращается в Японию
20.02.2019 21:53
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Toyota на домашний рынок решила текущую версию самого популярного в мире кроссовера вывести с бензиновым мотором и гибридной силовой установкой E-Four. Кроссовер будет предлагаться только с полным приводом.
Внешне японская версия Toyota RAV4 не отличается от американской XSE и Adventure. В салоне тоже все стандартно за исключением того, что руль и органы управления расположены в другой стороны.
Причем для «паркетника» автопроизводитель сразу будет предлагать два варианта заводского тюнинга — от Modellista и TRD.
В продажу популярный кроссовер поступит весной и скорее всего его оснащение будет значительно отличатся от других рынков, так как в Японии совсем иные требования.
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