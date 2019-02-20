Новая модификация автомобиля создавалась для британского рынка, где она и появилась в продаже и позиционируется как коммерческий вариант.

Mitsubishi выпустила удешевленный внедорожник Pajero Sport, в котором есть только сидения для водителя и одного пассажира, тогда как вместо задних сидений создали ровную площадку, где бе проблем разместится груз длиной 1 920 мм и шириной 1000 мм.

Заявленная грузоподъемность составляет 605 килограммов, а в целом объём багажного отсека составляет 1 488 литров.

В движение новинка приводится 2.4-литровым дизельным двигателем, который имеет мощность 181 л.с. и работает вместе с восьмискоростным автоматом и полноприводной системой.

Оценили Pajero Sport в коммерческом исполнении в 32 504 фунтов или почти 2,8 млн рублей.