Honda зарегистрировала новый торговый знак «Honda e»

И возможно именно для таких автомобилей и был зарегистрирован торговый знак «Honda e». Предполагается, что этот знак будет использоваться для целой линейки электрокаров.

Возможно линейку электрокаров компания создаст после выпуска серийной версии Urban EV.

Одноименный концепт этого электрокара был представлен осенью 2017 года, а недавно товарная версия была замечена на тестах.

Предполагается, что этот автомобиль будет представлен на автосалоне в Женеве в следующем месяце.