Кроссовер Audi e-tron покорил горнолыжную трассу в Австралии

Audi решила показать возможности электрического кроссовера Audi e-tron, а для этого она его подготовила для подъёма на сложнейшую горнолыжную трассу.

Заезд был устроен на знаменитом треке Штрайф в Австрии. За рулем машины находился пилот Маттиас Экстрем, который является двукратным победителем серии гонок серии DTM и мировым чемпионом по ралли-кроссу WRX.

Гонщику на специально подготовленном элеткрокроссовере удалось заехать на трассу с уклоном до 85 градусов.

Для заезда машину готовили специалисты компании и команда Red Bull. В Audi e-tron установили три электрических мотора (в серийной версии их два).

Один электродвигатель установили на передней оси, а два остальных на задней. Суммарная отдача силовой установки автомобиля составила 503 л.с. а вот крутящий момент 8920 Нм.

Также для подъёма были установлены 19-дюймовые диски с большими шипами, новое программное обеспечение для распределения крутящего момента и каркас безопасности.

