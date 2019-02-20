400-сильный купе-кроссовер Audi Q4 замечен на тестах

Фотошпионам удалось сфотографировать на тестировании «заряженную» версию модели Audi Q4, которая выйдет с приставкой к названию RS.

Тестовый прототип испытывают в камуфляжной пленке, но уже известно, что в таком автомобиле будет спортивная подвеска, усиленные тормозные механизмы, а также он будет основан на платформе MQB.

400 лошадиных сил в Audi Q4 выдаст 2,5-литровый двигатель, оснащенный турбиной. Кроме этого, в обычном кроссовере будут бензиновые и дизельные силовые установки с рабочим объёмом цилиндров 1,5 и 2,0 литра.

Есть вероятность появления и гибридной модификации.