В распоряжении инсайдеров оказались «живые» фотографии полноразмерного макета пикапа, который сфотографировали в Австралии.

В Сеть попали фотографии нового пикапа от Ford и возможно на снимках запечатлена модель из семейства F-Series.

Как пишут журналисты, скорое всего это макет нового поколения Ford Ranger, который дебютировал в начале прошлого года на автошоу в Детройте.

Модель получила 2,3-литровый двигатель EcoBoost и предлагается с 9-ступенчатым автоматом. Кроме этого пикап сохранил рамную конструкцию.