Aston Martin показала конкурента Ferrari 488 GTB и McLaren 720S

Автомобильная компания Aston Martin ведет разработку нового суперкара, который получит гибридную силовую установку и будет располагаться в модельном ряду на ступень ниже Valkyrie.

Сегодня Aston Martin показала новинку на первом изображении и анонсировала скорый дебют конкурента Ferrari 488 GTB и McLaren 720S.

Известно, что суперкар получит очень легкую конструкцию и гибридную установку, в основе которой будет бензиновый шестицилиндровый двигатель.

В паре с электромотором такая установка должна выдать более 800 л.с. мощности. Предположительно с такой установкой автомобиль разгонится до первой сотни за три секунды.

Серийная версия суперкара появится в 2021 году и будет выпущена тиражом в количестве 500 экземпляров.