«АвтоВАЗ» объявил о старте производства битопливной LADA Largus

В конце прошлого года российская компания получила ОТТС на биотопливный Лада Ларгус, причем документ был получен на фургон и универсал.

Сегодня «АвтоВАЗ» сообщил, что начал серийный выпуск LADA Largus CNG и даже озвучил цены. Автомобили в новой модификации будут работать на бензине и природном газе.

Минимальная стоимость модели составит 728 300 рублей, но эта стоимость названа с учетом субсидии по госпрограмме Ecogas. Газобаллонное оборудование будет доступно для коммерческих, пятиместных пассажирских версий Ларгуса, Largus Cross и универсала.

Все автомобили в линейке будут доступны с 1,6-литровым мотором и механической КП. Баллон имеет объём 90 литров и в него поместится 22 кубометра сжатого метана.

Бензобак имеет все те же 50 литров объёма. Заявленный запас хода биотопливных Ларгусов составляет более 1000 км.

Минимальная цена фургона LADA Largus CNG составляет 728 300 рублей, пятиместного универсала – 753 900 рублей и LADA Largus CNG Cross – 813 400 рублей.