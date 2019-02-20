Полицейская версия Lada Vesta Sport на эвакуаторе замечена в Москве

О том, что Lada Vesta Sport получат полицейские версии сообщалось и ранее, но в Сети продолжают появялтся подтверждения этим данным.

В российской столице на эвакуаторе был замечен «заряженный» полицейский седан от Lada. Внешне машина не отличается от гражданской версии за исключением спецсигналов на крыше и синих наклеек на кузове.

Как сообщают источники, Lada Vesta Sport будет использоваться Дорожно-патрульной службой ГИБДД. Предполагается, что под капотом полицейского седана установлен 1,8-литровый мотор мощностью 180 л.с.

Напомним, продажи Lada Vesta Sport в дилерских центрах марки стартовали 31 января. Машина предлагается за 1 009 900 -рублей. Под ее капотом установлен 1,8-литровый мотор мощностью 145 л.с.

Трансмиссия у модели механическая. Заявлено, что с таким силовым агрегатом спорт седан разгоняется от 0 до 100 км/ч за 9,6 с., максимальная скорость машины составляет 193 км/ч.