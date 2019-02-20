Серийный пикап Hyundai Santa Cruz выйдет в 2020 году

Концепт пикапа Hyundai Santa Cruz дебютировал уже четыре года назад, а его серийная версия так и не появилась.

В прошлом году сообщалось, что новинка выйдет не ранее 2020 года, а в целом о данном проекте многие возможно и забыли. Но как оказалось, слухи о том, что пикап все-таки выйдет подтверждаются.

Как сообщили представители компании, над проектом возобновили работы. Новый пикап будет создаваться на базе концепта, однако его дизайн будет новым, к тому же в компании планируют выпустить новинку ориентированную на молодую аудиторию.

То есть помимо того, что дизайн пикапа будет новым, он еще окажется и ярким. К тому же представитель марки заявил, что работа над ним уже завершена и он выйдет на рынок уже в 2020 году.

Все подробности о товарном Hyundai Santa Cruz не раскрывают. Напомним, что концепт пикапа был оснащен двухлитровым четырехцилиндровым дизельным мотором. Мощность двигателя составляет 190 лошадиных сил, а показатель крутящего момента – 406 Нм.