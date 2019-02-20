Гибридный суперкар Lamborghini покажут на мотор-шоу во Франкфурте

Lamborghini к автосалону во Франкфурте готовит свой первый гиперкар с гибридной силовой установкой. Показ машины состоится в сентябре, а как сообщает Motoring будет выпущено всего 63 ед. спорткара, причем все они уже распроданы.

Известно, что модель пока носит заводское название LB48H, но в серию она пойдет как Unico. «Сердцем» спорткара будет V12 с 800-сильной отдачей и 50-сильный электрический мотор.

Внешность машины будет выполнена в стиле концепта Terzo Millennio, который широкой публике был представлен в 2017 году. Сам кузов гибридного спорткара сделают из карбона.

По некоторым данным цена Lamborghini Unico составляет 2,5 млн евро. В дальнейшем компания намерена выпустить гибридный кроссовер Urus и гибридного приемника Aventador.