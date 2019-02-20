Прошлым летом немецкая марка официально представила свой новый купеобразный кроссовер , который на старте продаж предлагался только с 340 и 286-сильным моторами.

Теперь моторная гамма автомобиля пополнилась и кроссовер Audi Q8 получил два новых двигателя, один из которых бензиновый, а второй дизельный в сочетании с 48-вольтовой системой.

В версии 55 TFSI модель оснащена турбированным трехлитровым двигателем мощностью 340 лошадиных сил, а в модификации 45 TDI предложат аналогичного объёма дизель, который выдает 231 л.с.

Оба двигателя получили 48-вольтовую электрическую систему и в таких версиях модели становятся так называемыми «мягкими» гибридами.

В паре с такими системами будет работать восьмискоростной автомат, а также в таких вариантах будет только полноприводная система.