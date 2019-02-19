Осенью прошлого года китайская компания FAW провела презентацию предсерийной версии своего кроссовера, который создавался на платформе от Toyota Crown.
FAW готовит к выходу роскошный кроссовер Hongqi HS7 на базе Toyota Crown
19.02.2019 23:58
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Теперь готова его серийная версия и она уже скоро появится в продаже, так как кроссовер Hongqi HS7 уже появился в базе сайта промышленности КНР.
Благодаря этой базе и стало известно, какой будет товарный вариант новинки. Напомним, что под брендом Hongqi предлагаются премиальные автомобили, а компания FAW является официальным партнером Toyota в Китае.
Ранее в пресс-службе FAW сообщили, что новинка поступит в дилерские центры в первом полугодии, при этом прием заказов стартует в ближайшее время.
Минимальная стоимость Hongqi HS7 составляет 280 тысяч юаней или 2,83 млн рублей. Новинка позиционируется как конкурент BMW X5 и Mercedes-Benz GLE.
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