FAW готовит к выходу роскошный кроссовер Hongqi HS7 на базе Toyota Crown

Осенью прошлого года китайская компания FAW провела презентацию предсерийной версии своего кроссовера, который создавался на платформе от Toyota Crown.

Теперь готова его серийная версия и она уже скоро появится в продаже, так как кроссовер Hongqi HS7 уже появился в базе сайта промышленности КНР.

Благодаря этой базе и стало известно, какой будет товарный вариант новинки. Напомним, что под брендом Hongqi предлагаются премиальные автомобили, а компания FAW является официальным партнером Toyota в Китае.

Ранее в пресс-службе FAW сообщили, что новинка поступит в дилерские центры в первом полугодии, при этом прием заказов стартует в ближайшее время.

Минимальная стоимость Hongqi HS7 составляет 280 тысяч юаней или 2,83 млн рублей. Новинка позиционируется как конкурент BMW X5 и Mercedes-Benz GLE.