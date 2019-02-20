Кроссовер Ford Territory получил электрическую модификацию

Ford пока для домашнего рынка не выпускает электрические кроссоверы, а вот для Китая уже разработана электрическая версия Ford Territory.

Ford Territory является бюджетной моделью, которую создали на базе китайского JMC Yusheng S330 и скоро он поступит в продажу с электрической силовой установкой.

Ее данные пока не раскрывают, да и в целом сейчас американская компания только готовится к презентации своей новинки. Но в Сети уже опубликовали снимки электрического кроссовера.

Внешне модель не отличается от классической версии. Только для зарядки в ней предусмотрели отдельные разъёмы для быстрой и обычной зарядки, причем первая подключается спереди за логотипом, а вот за привычным лючком бензобака находится гнездо для подключения обычной зарядной станции.

Напомним, классический Ford Territory в Китае стал доступен в начале января. Его можно купить с 1,5-литровым 143-сильным мотором.

Трансмиссия для «паркетника» доступна автоматическая или механическая, а вот привод только передний. Цена за классическую версию в КНР стартует от 119 800, что в пересчете от 1 172 000 рублей.