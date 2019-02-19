Автопроизводитель Hyundai примет участие в Нью-Йоркском автосалоне, который начнет свою работу в апреле этого года.
Hyundai представит в Нью-Йорке новейший компактный кроссовер
19.02.2019 23:50
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Там компания Hyundai представит новейший компактный кроссовер, который в модельной линейке окажется на ступень ниже, чем Kona.
Новинка, как сообщается, получит дизайн выполненный фирменной стилистике марки.
При этом целью специалистов марки создать компактный, но при этом достаточно практичный и вместительный кроссовер.
В первую очередь модель, название которой пока неизвестно, будет рассчитана на молодую аудиторию.
По предварительным данным, в моторной гамме автомобиля будет 1,6-литровый двигатель с вариатором, а также 1,0 и 1,4-литровые агрегаты, пару которым составят роботизированные трансмиссии.
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