Hyundai представит в Нью-Йорке новейший компактный кроссовер

Автопроизводитель Hyundai примет участие в Нью-Йоркском автосалоне, который начнет свою работу в апреле этого года.

Там компания Hyundai представит новейший компактный кроссовер, который в модельной линейке окажется на ступень ниже, чем Kona.

Новинка, как сообщается, получит дизайн выполненный фирменной стилистике марки.

При этом целью специалистов марки создать компактный, но при этом достаточно практичный и вместительный кроссовер.

В первую очередь модель, название которой пока неизвестно, будет рассчитана на молодую аудиторию.

По предварительным данным, в моторной гамме автомобиля будет 1,6-литровый двигатель с вариатором, а также 1,0 и 1,4-литровые агрегаты, пару которым составят роботизированные трансмиссии.