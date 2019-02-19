Nissan представил новый минивэн Nissan Livina

Nissan Livina был разработан специально для развивающихся стран и новое поколение является копией Mitsubishi Xpander 2017 модельного года.

Новый компактвэн Livina первый автомобиль, который создан совместно с Mitsubishi после покупки акций компании «Ниссаном».

Новый Livina теперь доступен только в одном варианте, при этом прошлое поколение было доступно в обычном и удлинённом исполнении.

Новое поколение стало немного больше, чем удлиненный вариант прошлого, а длина однообъемника составила 4510 мм, ширина — 1750 мм высота — 1695 мм.

Машина от своего донора отличается в первую очередь иным «передком», который выполнен в фирменном стиле Nissan.

При этом оптика осталась от Mitsubishi. Дизайнеры смогли наложить фирменный стиль V-Motion на уже всем известный Dynamic Shield компании от Mitsubishi.

В итоге машина полностью осталась узнаваема, но с основными чертами «Ниссана».

Nissan Livina получил шестиместный салон. В качестве опций предлагается мультимедийная система с сенсорным 7-дюймовым экраном и кондиционер для задних пассажиров.

Под капотом нового поколения Livina устанавливается мотор Mitsubishi 1.5 MIVEC с 104-сильной отдачей.

Трансмиссия доступна пятиступенчатая механическая и четырехступенчатый «автомат». На рынке Индонезии новый компактвэн доступен от 14 100 долларов.