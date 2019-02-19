Названы Топ-10 самых продаваемых китайских автомобилей в России

Рейтинг наиболее востребованных китайских автомобилей на российском рынке был составлен на основании данных по продажам за прошлый год.

Как сообщает «Автостат», в 2018 году в общей сложности было реализовано 35 новых автомобилей китайских марок.

Этот результат превысил показатель 2017 года на 11 процентов. Возглавил Топ-10 самых продаваемых китайских автомобилей в России кроссовер Lifan X60, несмотря на то, что его продажи сократились на 44 процента.

В количественном выражении объёмы продаж этой модели составили 4 096 штук. Еще один кроссовер марки Lifan – Myway расположился на второй строчке с показателем 3 230 проданных штук, что в 4,5 раза больше.

Третье место в ТОПе досталось Chery Tiggo 3. Его объёмы продаж составили 3 076 штук, что на 16% больше. Zotye T600 (3015 ед.; рост в 2,9 раза) и Lifan X50 (2780 ед.; -42%) попали в первую пятерку.

Вторая пятерка лидеров среди китайских авто в РФ выглядит следующим образом: