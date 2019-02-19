В «АвтоСпецЦентре» прокомментировали уход бюджетных авто с рынка

Накануне журналисты «Известий» писали, что в скором времени на российском рынке не останется бюджетных автомобилей, что связано с ростом цен.

В результате на рынке может не остаться машин, которые будут иметь ценник ниже миллиона рублей. Специалист по работе с ключевыми клиентами ГК «АвтоСпецЦентр» Александр Захаров прокомментировал ситуацию «ПолитЭксперту», отметив, что говорить об этом преждевременно.

Эксперт подтверждает, что наблюдается рост цен на новые машины с конца прошлого года, но происходит это в первую очередь из-за роста НДС, а также по причине смены модельного года.

Сейчас автомобили иностранных производителей подорожали на сумму 50-100 тысяч рублей, при этот отечественные компании увеличили ценники на 15-25 тысяч рублей. По отношению к 2017 году, в прошлом году также наблюдался рост цен, но это не помешало рынку вырасти на 14%.