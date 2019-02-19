Специфика залогового кредитования для автовладельцев

Получить необходимую сумму денег получается далеко не у каждого. Проблем, связанных с этим немало: недостаточный заработок, проблемы с кредитной историей, сложности с выплатой уже существующих задолженностей. Для владельцев автомобилей в таком случае есть неплохой выход – автоломбард, услуги которого позволяют обзавестись желаемой суммой наличностей быстро и легко. Далее мы рассмотрим нюансы работы системы и риски, поджидающие собственников при получении займа.

Условия предоставления денег

Рассматриваемая услуга имеет в основе два принципа – высокая скорость оформления бумаг и минимальное количество требований к клиенту. Примечательно, что современная система предусматривает передачу на хранение специалистам правоустанавливающих документов на транспорт. Сам автомобиль при этом остается в пользовании заявителя, сохраняется право использования для личных целей и заработка. Ограничения, разумеется, также присутствуют, но зачастую они нивелируются массой преимуществ.

Так на время действия договоренности под запретом окажется внесение изменений во внешний вид или техническое оснащение машины, оформление сделок купли-продажи, замена номеров, перерегистрация на других людей. Ограничения действуют в качестве мотивации для плательщиков, а также позволяют заимодателю избавиться от рисков, связанных с нарушением обязательств. Больше о возможностях можно узнать тут, специалисты компании подскажут как оформлять кредиты под залог правильно и безопасно.

Обратиться для оформления займа может любой совершеннолетний гражданин Российской Федерации, в официальной собственности которого есть транспорт. Первичное обращение можно организовать как через онлайн-заявку, так и при личном посещении офиса. В любом случае специалисты обязаны предоставить подробную информацию об услуге, предупредить о возможных опасностях и величине процентных ставок. Важно понимать, что окончательная сумма, а также размер процентной ставки будут определены в ходе изучения собственности, передаваемой в качестве залога. От автовладельца потребуется:

документ подтверждающий личность (паспорт с регистрацией в городе обращения);

ПТС;

свидетельство о регистрации ТС.

Какие авто принимаются?

Обращаться за получением такой услуги могут владельцы практически любых ТС и отдельных разновидностей спецтехники. Чаще всего автовладельцы передают документацию, которая относится к легковым, грузопассажирским и грузовым авто. Среди факторов, влияющих на успешность одобрения, отмечаются следующие:

год производства;

состояние кузова, салона, двигателя и ходовой;

стоимость на рынке подержанных машин.

Перед утверждением инициализируется проверка, к которой подключается опытный оценщик. Его задача проверить аспекты, обязательные для договора. Важно, чтобы техника находилась в собственности заявителя. Если владение подтверждается генеральной доверенностью или прочими подобными документами, то в выдаче средств откажут. Факт изъятия ПТС не повлияет на возможность управления.

Риски и гарантии

Все действия компания проводит в четком соответствии действующему законодательству. Основываясь на Федеральном законе под номером 353 составляется договор, в котором отмечаются все правила взаимодействия, сроки и размеры выплат. Также отмечаются пункты, предупреждающие о последствиях, которые подстерегают собственниках в ситуациях нарушения договоренности. Подробнее о составлении подобных бумаг можно узнать на сайте www.sfgroup.ru. Этот договор считается полностью законным и при возникновении спорных моментов может быть использован в судебных разбирательствах.

Суд – крайняя мера, кредиторы приходят к ней лишь в случае полного несоблюдения договора. Отсутствие положенных выплат со стороны клиента приводит к разным последствиям и их сложность зависит от того, насколько ситуация сложна. Если должник своевременно предупредит менеджеров о надвигающихся финансовых сложностях, то возможно выполнение работы по реструктуризации оставшейся задолженности. Специалисты проведут тщательное изучение вопроса и выполнят перерасчет, создав при этом обновленный график, более удобный и доступный.

Иногда клиенты в течение долгого времени игнорируют требования заимодателя, что приводит к изъятию машины и помещению ее на охраняемую стоянку. Оставаться она там будет ровно до тех пор, пока недостающие средства с учетом определенных бумагами процентов не будет возвращена. Передать машину можно добровольно или через судебных приставов. Если эти действия не помогут, то будет выполнена реализация ТС на аукционе. Вырученные средства покроют остаток долга, остаток вернется должнику. Подобные обстоятельства довольно редки в современной практике, тем не менее, собственникам стоит помнить о рисках.