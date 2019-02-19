Большинство людей используют личный транспорт в различных целях, но бывают моменты, когда он становится временно недоступным. В такой ситуации выручает аренда автомобилей.

Автопрокат Suligarent

Компания Suligarent предоставляет машины в аренду по Калининграду и области для местных жителей и гостей города. Автопрокат обеспечивает заказчикам комфортное передвижение и безопасность. Транспорт регулярно проходит техническое обслуживание, содержится в исправном виде и чистоте.

Не так давно машину заказывали в основном для проведения торжественных мероприятий или в связи с переездом. Сегодня это распространенная услуга, которая может понадобиться в ряде ситуаций.

Собственная машина находится в ремонте или временно отсутствует. Вызывать такси ежедневно дорого, поэтому лучше взять транспорт напрокат.

Требуется авто представительского класса. Можно взять в аренду модель, подходящую и для деловой встречи и для романтического свидания. Автомобиль справится с поставленной задачей на высшем уровне.

Авто для путешествия. Калининградская область – это удивительные места с вековыми соснами и дюнами, крупнейшим в мире карьером по добыче янтаря, курортами на берегу Балтийского моря. Исследовать их на машине гораздо удобнее, чем пользуясь общественным транспортом.

Плюсы компании Suligarent

Приемлемая цена и обслуживание на европейском уровне – это то, что фирма гарантирует своим заказчикам. Она располагает автопарком, в котором можно выбрать удобный автомобиль и получать удовольствие от езды. По желанию клиента компания предоставляет навигатор, кресло для перевозки детей, крепежные элементы для фиксации багажа.

Взять транспорт в аренду могут водители старше 26 года с 3-летним стажем. При оформлении договора потребуется предъявить водительское удостоверение и паспорт. Прокат авто в Калининграде возможен на сутки или в долгосрочной перспективе. Компания работает с частными и юридическими лицами, а также с гражданами других государств. Недорого арендовать автомобиль можно с личным водителем, что удобно для приезжих, которые плохо ориентируются в городе.

Заказать прокат машины в Калининграде можно на сайте компании. Вам нужно выбрать модель и заполнить электронную анкету. Менеджер позвонит вам, с ним вы обсудите все вопросы, которые касаются оформления заказа. Забрать машину во временное пользование сможете после заключения договора, на который потребуется минимум времени.