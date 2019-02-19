Genesis представила обновленный лимузин Genesis G90 L

Премиальная марка Genesis разработала обновление для лимузина Genesis G90 L, который уже предлагается для заказа на внутреннем для компании рынке и будет дебютировать в марте на международном автосалоне в Женеве.

Лимузин Genesis G90 теперь имеет обновленную внешность и изменения в дизайне, как и у седана. К слову обновленный седан уже скоро поступит в продажу на российском рынке.

Лимузин имеет длину на 290 мм больше, чем у седана, а в его салоне имеется два раздельных кресла, оснащенных функцией массажа и регулировками в 18 направлениях.

Для хранения журналов или газет в салоне обновленного лимузина предусмотрели специальные «журнальные карманы».

В моторной гамма изменений не произошло и Genesis G90 L как и прежде приводится в движение 5,0-литровым 425-сильным двигателем, пару которому составляет восьмискоростной автомат.

Отдельно отмечается, что в начальной комплектации автомобиль уже имеет адаптивную подвеску. Оценили обновленный лимузин в 9,1 млн рублей в эквиваленте.