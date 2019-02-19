В Nissan придумали, как можно использовать отработанные батареи

Автопроизводитель Nissan выдвинул предложение, каким образом можно использовать аккумуляторы, которые уже не могут работать в машинах.

По сути такие батареи просто можно утилизировать, но если думать об экологии, то выдвигаются самые разные предложения.

Например, в компании Tesla старые аккумуляторы используют в качестве батарей для частных домов, которые используются для обеспечения резервного питания.

В Nissan же предложили использовать отработанные в автомобилях батареи в кемперах Opus, где они смогут обеспечить энергией на целую неделю, в случае объединения с солнечной батарей, сообщает «Астера».