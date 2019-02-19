Зарубежные журналисты сообщили, что на территории Великобритании планируется закрыть единственный завод компании Honda.
Honda закроет свой единственный автозавод в Великобритании
19.02.2019 12:45
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Honda закроет свой единственный автозавод в Великобритании, о чем будет объявлено уже сегодня. Штаб-квартира компании останется, в вот полностью закрыть завод производитель намерен в 2022 году.
Сейчас на предприятии работает около 3,5 тыс. человек. Объёмы производства новых автомобилей только за прошлый год составили 160 тыс. авто, а это около 10% от всего количества автомобилей, выпускаемых в Британии.
Стоит отметить, что компания Honda является не первой, которая намерена закрыть свои предприятия.
Другие компании также заявили о сворачивании выпуска своей продукции, что связано с неопределенностью по Brexit.
О намерении закрыть предприятия ранее заявила компания Ford и Jaguar Land Rover.
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